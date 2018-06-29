Прокуратура вновь избавила студентов Брянского агроуниверситета от пива

Следком завел уголовное дело на индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в даче взятки главному специалисту «Смоленскавтодора».

С 4 по 13 июля 2018 года железнодорожники проведут плановый ремонт пути на перегоне Красный Бор – Ракитная. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов, в том числе в летний период, когда количество пассажирских составов увеличивается.

ДТП с участием Chevrolet и автомобиля «ГАЗ» 2 июня случилось в Смоленском районе недалеко от деревни Вонлярово, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Теперь отдыхающие в Реадовском парке Смоленска быстро сориентируются, где находится прокат спортинвентаря, - на днях в этом месте рекреации установили специальный указатель с информацией, сообщил «КП-Смоленск».

В Духовщине собираются отремонтировать школьный спортзал и частично Дом культуры, сообщили в пресс-службе администрации района.

Бензовоз 2 июля съехал в придорожный ров на трассе Р-120 в Рославльском районе, сообщает паблик ROSLAVLMOTOR - Автопортал Рославля в соцсети.

В декабре 2017 года в ходе проверки прокуратура обнаружила, что ООО «Оранж» торгует спиртным в общежитии агроуниверситета по улице Молодежной в Мичуринском Брянского района. При этом здание общежития используется для ведения образовательной деятельности.

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Движение автомобилей на двух переездах в Смоленской области будет ограничено в связи с ремонтными работами в июле С 4 по 13 июля 2018 года железнодорожники проведут плановый ремонт пути на перегоне Красный Бор – Ракитная. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов, в том числе в летний период, когда количество пассажирских составов увеличивается.

Участники кадрового резерва Брянскэнерго проходят обучение на должность начальника РЭС В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжается обучение сотрудников, включенных в кадровый резерв филиала на должность начальников районов электрических сетей (РЭС). Учеба стартовала в апреле и будет продолжаться до конца года. В ней без отрыва от производства, принимают участие 37 работников предприятия.

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