В Брянске устроят Толстовский бал – вход свободный

День семьи, любви и верности в Брянске отметят Толстовским балом.

Как сообщает региональный департамент культуры, уже во второй раз бал пройдет 8 июля в парке Толстого.

Гостей ждет танцевальная программа на основе бальных танцев середины XIX века, стихи Алексея Константиновича Толстого, романсы и танец «Живых огней» в финале праздника.

На бал приедут участники клубов исторического бального танца из Брянска, Орла, Калуги и Москвы. Уучастники брянского клуба «Чудное мгновение» проведут мастер-класс по бальным танцам XIX века.

Бал пройдет при участии Брянского городского духового оркестра под руководством Михаила Сюрина.

Мероприятие начнется в 17.00, вход свободный. Гостей просят надеть вечерние наряды.