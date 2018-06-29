В Брянске приставы заставили чиновников заметить инвалида

Брянские чиновники отказались добровольно выдать инвалиду слуховые аппараты.

Как сообщили в региональной прокуратуре, куда пожаловался инвалид III группы из Володарского района, мужчина нуждается в цифровом заушном сверхмощном слуховом аппарате, но бесплатно получить его не смог.

По иску прокуратуры суд обязал департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области выдать инвалиду два слуховых аппарата. Однако добровольно исполнять решение суда чиновники не стали.

Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам возбудил исполнительное производство.

Только после этого жителю Володарского района выдали слуховые аппараты.