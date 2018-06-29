В Брянске исписали машину в честь победы сборной России

В Брянске легковая машина стала «жертвой» футбола.

Фото, сделанное на улице Крахмалева в Советском районе, в соцсетях выложили очевидцы. На снимке видно, что машина покрыта надписями «Ура!» и «Испания, домой», приуроченными к победе сборной России.

«Ну так, конечно, не надо радоваться», «Футбол головного мозга», – пишут интернет-пользователи. Они предполагают, что владелец сам мог исписать автомобиль из-за переполнявших его чувств после игры российских футболистов.