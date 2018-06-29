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Жители брянского Деснограда каялись в абортах

Опубликовано Сегодня, 16:20

В микрорайоне Десноград в Брянске прошел покаянный молебен о грехе аборта.

Как сообщает Брянская епархия, молебен о прощении греха детоубийства состоялся в храме во имя святой блаженной Матроны Московской. Его совершил настоятель храма иерей Иоанн Секирин.

В проповеди священник сказал, что «беснование может проявляться в человеке не столь явно, а по-иному: когда в человеке находится дух какой-либо страсти, всецело обладающей им, нередко к таким страстям относится блуд, прелюбодеяние и из них вытекает еще более страшный грех аборта». Он призвал воспринимать детей «как благословение Божие, а не как помеху плотской жизни или проклятие».

После молебна активисты раздали промоматериалы с информацией о последствиях абортов и телефонами кризисных центров.

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