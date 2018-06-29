Брянский губернатор постановил отпраздновать День семьи, любви и верности заранее
Брянский губернатор Александр Богомаз перенес празднование Дня семьи, любви и верности.
Как сообщает региональное правительство, 26 июня Богомаз подписал распоряжение о проведении Дня семьи, любви и верности в Брянской области 4, а не 8 июля.
4 июля праздник состоится «в соответствии с государственной программой «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п, в целях возрождения семейных традиций и общественного признания, важности ответственного супружества, в связи с проведением Дня памяти князей Муромских Петра и Февронии, исторически почитаемых в России покровителей семьи и брака», пояснили в правительстве региона.
Отметим, что традиционно День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку, отмечается 8 июля.
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