Жители Рогнединского района остались без медицинской помощи
Жители Рогнединского района пожаловались на отсутствие медицинской помощи.
О сложившейся ситуации они рассказали на сайте областного департамента здравоохранения.
«В Рогнединском районе жители практически остались без медицинской помощи. И это в наш XXI век!» – возмущается автор жалобы.
По словам местных жителей, два раза в неделю в районную больницу приезжает бригада врачей.
«Приезжают в 11, в коридорах толпы народа, если пришел попозже (приехал из деревни, в которую также автобусы ходят очень редко), то к врачу и не попадешь. Когда нашу больницу присоединили к Жуковской ЦРБ, было обещано от руководства района постоянное курсирование автобуса Рогнедино – Жуковка, для того чтобы жители района могли самостоятельно добираться в Жуковку для обращения к узким специалистам. Также было обещано, что два раза в неделю на машине скорой помощи будут возить людей, которые не могут самостоятельно добираться на общественном транспорте. И что в итоге? Автобус до Жуковки ходит один раз в неделю, по понедельникам, скорая уже никого и никуда не возит. Да и в Жуковском районе население свое есть, до нас ли врачам?!» – интересуются жители района у чиновников.
По их мнению, «обстоятельства, сложившиеся в Рогнединском районе, создают угрозу для жизни и здоровья людей».
Они просят руководство департамента здравоохранения Брянской области «обратить внимание на сложившуюся ситуацию с оказанием медицинской помощи в районе».
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