Священник благословил заключенных в Стародубе

Протоиерей Сергий Тормышев благословил заключенных в Стародубе.

Как сообщает региональное УФСИН, представитель Русской православной церкви Стародуба посетил исправительную колонию иссправительную колонию № 5. На встрече с заключенными он рассказал о важности религии и веры в жизни человека, становлении на путь морального совершенствования и исправления.

Во время службы священнослужитель благословил осужденных на ведение правильного и законопослушного образа жизни.

«Многим осужденным такие встречи помогают преодолевать трудные жизненные ситуации, находить верные ответы на волнующие вопросы», – отметили в УФСИН.