У детсадов в Брянске сфотографировали мусорную достопримечательность

В Брянске сфотографировали антисанитарию у детских садов.

Как сообщают в соцсетях горожане, горы мусора выросли на 1-м проезде Станке Димитрова в Советском районе. Неподалеку находятся сразу три детских сада: «Подсолнушек», «Яблонька» и «Улыбка».

Местным жителям не до улыбок: уже не первую неделю коммунальщики мусора не замечают – горы отходов растут с каждым днем.

«Это полная антисанитария», – жалуются жители 1-го проезда Станке Димитрова. «По-моему, в Советском районе на всех улицах такая картина. Управляющие компании не работают. Вчера на 2-м проезде Станке-Димитрова такая же картина. Управляющая компания ЖЭУ № 4 не желает ставить большие контейнеры для сбора мусора. А свалка на земле им нравится», – также сообщают жители Советского района.



