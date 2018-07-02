У детсадов в Брянске сфотографировали мусорную достопримечательность
В Брянске сфотографировали антисанитарию у детских садов.
Как сообщают в соцсетях горожане, горы мусора выросли на 1-м проезде Станке Димитрова в Советском районе. Неподалеку находятся сразу три детских сада: «Подсолнушек», «Яблонька» и «Улыбка».
Местным жителям не до улыбок: уже не первую неделю коммунальщики мусора не замечают – горы отходов растут с каждым днем.
«Это полная антисанитария», – жалуются жители 1-го проезда Станке Димитрова. «По-моему, в Советском районе на всех улицах такая картина. Управляющие компании не работают. Вчера на 2-м проезде Станке-Димитрова такая же картина. Управляющая компания ЖЭУ № 4 не желает ставить большие контейнеры для сбора мусора. А свалка на земле им нравится», – также сообщают жители Советского района.
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