В Володарском районе Брянска отключат воду
В Володарском районе Брянска ограничат водоснабжение.
Как сообщает городская администрация, 6 июля с 9.00 до 20.00 воды не будет в доме № 3б по улице 2-я Мичурина, № 1-17 по улице Гудок и в Ледовом дворце.
Также напор воды понизят по адресам:
– улица Космонавтов, 1-81;
– улица Паровозная, 1-17;
– улица Володарского, 1 и 1б;
– улица Никитина, 2, 2а и 4;
– улица Мичурина, 68-83;
– улица Суворова, 1-3;
– улица Дмитрова, 1-48;
– переулок Островского, 1-6;
– переулок Димитрова, 7/1, 46б, 48/1, 48/2, 58, 60;
– улица Локомотивная, 5.
Ограничения связаны с врезкой на водоводе от Днепровского водозабора.
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