«Удерживали в заложниках»: в Брянске мать с ребенком не выпускали из маршрутки

Жительница Брянска пожаловалась на агрессивного водителя маршрутного такси.

Инцидент произошел в Володарском районе, сообщает в соцсетях пассажирка маршрутки Ирина Бабичева.

«Вас никогда не удерживали в заложниках в маршрутке с трехлетним ребенком только из-за того, что счетовод-водитель маршрута № 59 Peugeot посчитал, что ему кто-то не передал 20 (!!!) рублей из пассажиров, вошедших на «Командоре»???» – возмущается женщина.

По ее словам, она оплатила проезд за три остановки до «Командора».

«Он просто остановился. Отказался открыть дверь. Я могла бы выйти с ребенком, а он продолжил бы вычислять 20- рублевого «зайца». Поэтому это было расценено мной как удерживание в заложниках, тем более он требовал 20 рублей», – рассказала Ирина Бабичева, отметив, что водителю «достаточно было просто открыть дверь, а он сидел и ухмылялся».