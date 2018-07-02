«Удерживали в заложниках»: в Брянске мать с ребенком не выпускали из маршрутки
Жительница Брянска пожаловалась на агрессивного водителя маршрутного такси.
Инцидент произошел в Володарском районе, сообщает в соцсетях пассажирка маршрутки Ирина Бабичева.
«Вас никогда не удерживали в заложниках в маршрутке с трехлетним ребенком только из-за того, что счетовод-водитель маршрута № 59 Peugeot посчитал, что ему кто-то не передал 20 (!!!) рублей из пассажиров, вошедших на «Командоре»???» – возмущается женщина.
По ее словам, она оплатила проезд за три остановки до «Командора».
«Он просто остановился. Отказался открыть дверь. Я могла бы выйти с ребенком, а он продолжил бы вычислять 20- рублевого «зайца». Поэтому это было расценено мной как удерживание в заложниках, тем более он требовал 20 рублей», – рассказала Ирина Бабичева, отметив, что водителю «достаточно было просто открыть дверь, а он сидел и ухмылялся».
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