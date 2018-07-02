В Навле побывал охотник за привидениями

В Навле заметили необычный автомобиль.

Фото, сделанное 3 июля, один из местных жителей выложил в соцсетях.

Старый «Москвич» с курскими номерами украшен надписью «Охотники за привидениями», наклейками с рисунками из одноименного фильма, рупором и другими тематическими элементами.

Владелец машины – курянин Александр Емельянов. Именно его телефонный номер указан на задней части «Москвича». Ранее он рассказал СМИ, что разметил свой номер ради шутки – кто-то понял юмор, а кто-то и правда пытается вызвать охотников за привидениями.

В планах «охотника» – создание машины по фильму «Назад в будущее» и «Бэтмобиля».