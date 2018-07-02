«Исполнение майских указов»: брянские фельдшера работают на 5 тысяч в месяц

Фельдшера Гордеевского района вынуждены работать без выходных за нищенскую зарплату.

Очередная жалоба на фактическое исполнение майских указов президента Владимира Путина опубликована на сайте департамента здравоохранения Брянской области.

Процитируем обращение без правок и сокращений:

«Добрый день. К вам обращаются фельдшера ФАПов Гордеевской ЦРБ по вопросу оплаты труда.

Если следовать Майским указам Президента РФ 2012 г., то оплата труда средних медработников к 2018 году должна удвоиться, и быть средней по региону, у нас этого не происходит.

Вначале на ФАПах сократили санитарок, возложив их обязанности на фельдшеров, затем сократили сами ставки фельдшеров ФАПов до 0,5-0,75 ставки, мотивируя тем, что на ставку должно быть обслуживаемое население минимум 700 человек, согласно устному указанию директора БТФОМС.

Соответственно у нас и зарплаты стали 5-9 тыс. руб., хотя Президент России неоднократно заявлял (последний раз 7.06.2018 на прямой линии с Президентом), что первичное звено, в том числе и ФАПЫ – не трогать, где население от 100 человек и выше.

После повышения МРОТ с 1 мая санитарка в больнице стала и та получать больше. В то время как мы, фельдшера ФАПов, находимся на службе практически круглые сутки. Нас вызывают и в выходной, и в отпуске, и днем, и ночью, и к детям, и к взрослым, и к живым, и к мёртвым (констатация смерти, вызов полиции и т.д.). Мы, фельдшера, первые приходим к больным на помощь, спасая жизни людей.

После такой оптимизации из 20 ФАПов в Гордеевском районе 5 остались без фельдшеров, уволились, места стали вакантными, так как за 5 тыс. руб. никто не хочет идти работать с такой зарплатой, мы тоже на пределе.

1. Почему сокращение ставок ФАПов коснулось только Гордеевской ЦРБ (мы были на курсах повышения и общались с фельдшерами других районов, все они работают на ставку плюс доплата за санитарку, если ее нет, у нас рядом Красногорский район, также все ФАПы работают на ставку).

2. Когда будут реализованы майские указы Президента? Как при нынешних ценах прожить на 5 тыс. руб., а у нас семьи, дети.

С уважением, фельдшера ФАПов Гордеевского района».

Пока ответов на неудобные для чиновников вопросы не поступало.

Напомним, ранее жители Рогнединского района пожаловались на отсутствие медицинской помощи из-за «оптимизации» местной больницы.