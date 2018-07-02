Поиск по сайту

В Брянске припарковавшихся водителей предупредили «ежом»

Опубликовано Сегодня, 18:20

В Брянске у припаркованных машин появилась «предупреждающая» конструкция.

Инцидент произошел в Советском районе, сообщают в соцсетях горожане. Перед двумя припаркованными у забора иномарками неизвестные установили импровизированный деревянный «еж» с надписью «Падение мусора».

«Эту штуку поставили после того, как поставили машины», – рассказали очевидцы.

Кому помешали автомобили и чем закончился конфликт, неизвестно.

Напомним, ранее «неправильно» припаркованные машины в Брянске засыпали мусором и облили фекалиями.

 1240
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске на машину припарковавшейся девушки высыпали мусор
  • В Брянске неизвестные «лайкнули» более 10 машин
  • На Станке Димитрова в Брянске неизвестные пробили колеса 10 машин
  • В Брянске не так припарковавшегося водителя предупредили кирпичом
  • Мужчина крушил машины в центре Брянска
    •
    Новости регионов
    Борщевик «захватил» улицы Смоленска
    17:05:40 04-07-2018
    Борщевик разрастается в парках, скверах, дворах и на улицах областного центра, в связи с этим в Смоленске начали активную борьбу против опасного растения.
    Ярцевчане обнаружили в лифте унитаз
    16:19:35 04-07-2018
    Жители дома №17 по улице Металлургов в Ярцеве нашли в лифте интересный сюрприз в виде унитаза, информирует сообщество «Подслушано в Ярцево».
    В Вязьме по улице Строителей затопило двор
    15:49:21 04-07-2018
    Двор по улице Строителей в Вязьме 1 июля затопило во время проливного дождя, информирует сообщество «Подслушано. Вязьма».
    Сор из избы
    15:28:52 04-07-2018
    С Красноармейского шоссе в Вязьме наконец исчезла гора строительного мусора, образовавшаяся после сноса ветхого дома. Ждать расчистки свалки жителям города пришлось долго - до тех пор, пока этого не потребовал глава региона.
    За ремонт дворов в 2017 году Смоленску поставили «неуд»
    15:25:55 04-07-2018
    Итоги работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в Смоленской области. На заседании профильной комиссии муниципалитетам «поставили оценки». И Смоленск получил «неуд».
    В Вязьме ликвидировали свалку
    15:06:35 04-07-2018
    Руководитель муниципалитета выполнила поручение главы региона: теперь на улице чистота и порядок.
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    369 брянцев перестали доверять негосударственным пенсионным фондам
    Сегодня, 18:20
    В Брянске припарковавшихся водителей предупредили «ежом»
    Сегодня, 17:40
    «Исполнение майских указов»: брянские фельдшера работают на 5 тысяч в месяц
    Сегодня, 17:00
    В Брянске особо опасный рецидивист получил 12 лет за смерть женщины
    Сегодня, 15:40
    В Сураже 35-летняя женщина убила пожилого сожителя
    Сегодня, 15:00
    7 июля брянцы смогут поболеть за сборную России на площади Партизан
    Сегодня, 14:20
    Покинувшая Думу Харченко стала первым замом главы администрации Клинцов
    Сегодня, 13:40
    День семьи, любви и верности в Брянске отметят балом и концертами
    Сегодня, 13:00
    В Брянске ищут очевидцев ДТП, в котором ранен двухлетний пассажир телеги
    Сегодня, 12:30
    В Брянске сняли на видео автохама из правительства (ВИДЕО)
    Сегодня, 12:00
    В Навле побывал охотник за привидениями
    Сегодня, 11:30
    «Удерживали в заложниках»: в Брянске мать с ребенком не выпускали из маршрутки
    Сегодня, 11:03
    В Володарском районе Брянска отключат воду
    Сегодня, 10:36
    В Севске 24-летний парень утонул, купаясь в водоеме для птицы
    Сегодня, 10:18
    Пенсионерке из Комаричей грозят исправительные работы за самогоноварение
    Сегодня, 09:31
    В Брянске открыли новый медицинский центр
    Сегодня, 09:21
    Глава Брянска рассказал о лазающих через заборы пешеходах
    Сегодня, 08:30
    В квартире на площади Партизан в Брянске горела постель
    Сегодня, 08:00
    22-летний житель Брянска заплатил пограничнику, спасая мать-нелегалку
    Вчера, 19:00
    В Карачеве более 20 минут тушили горящий грузовик
    Вчера, 18:20
    Брянскому стройкомбинату отключили газ из-за долга в 30 миллионов
    Вчера, 17:40
    Священник благословил заключенных в Стародубе
    Вчера, 17:00
    Редактор брянской газеты вошла в число лучших авторов-патриотов
    Вчера, 16:20
    На Котовского в Брянске сбили пенсионерку – разыскиваются очевидцы
    Вчера, 15:40
    Жители Рогнединского района остались без медицинской помощи
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:39
    В БГИТУ прошел международный Круглый стол, посвященный вопросам экологии и устойчивого развития человечества
    Вчера, 16:35
      «Мираторг» увеличил объем производства высококачественной говядины в первом полугодии 2018 года на 39% – до 51,6 тысяч тонн
    Вчера, 16:31
    Более чем вдвое снижено количество несчастных случаев в Брянском регионе МЖД в I полугодии
    2-07-2018, 14:32
    Движение автомобилей на двух переездах в Смоленской области будет ограничено в связи с ремонтными работами в июле
    29-06-2018, 15:59
    Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающей непогодой
    Актуальные темы
    Новости На дорогах
    В Брянске сняли на видео автохама из правительства
    Новости Общество
    Мэрия призвала брянцев не покупать поддельное масло
    Новости Общество
    Жители Рогнединского района остались без медицинской помощи
    Общество О главном
    В Брянске открыли новый медицинский центр
    Новости Общество
    Брянский губернатор постановил отпраздновать День семьи, любви и верности заранее
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Кредит или рассрочка. В чем разница?

    В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

    Ростелеком новости
    Программа лояльности «Ростелекома» удостоена наград в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia 2018

    В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.
    РЖД новости
    Более чем вдвое снижено количество несчастных случаев в Брянском регионе МЖД в I полугодии

    Более чем вдвое снижено количество несчастных случаев в Брянском регионе МЖД в I полугодииВ Брянском регионе Московской железной дороги продолжает снижаться уровень непроизводственного травматизма. За 6 месяцев  2018 года в результате несоблюдения гражданами правил безопасного поведения на железной дороге травмы получили 5 человек, что на 6 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    МРСК новости
    Брянскэнерго за пять месяцев выдало потребителям более 12 мегаватт мощности
    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за пять месяцев 2018 года. За отчетный период в филиал поступило 827 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 652 договора, исполнен 541 договор. Общая мощность присоединенных объектов составила 12, 279 МВт.
    РЖД новости
    Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей

    ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.