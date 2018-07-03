Обмелевшая Десна обнажила проблемы набережной в Брянске

Летом-2018 обновленная набережная в Брянске не выглядит так же привлекательно, как на момент открытия.

Напомним, после реконструкции за счет «мецената» Алексея Кубарева новую набережную явили миру 9 Мая. Тогда депутата и бизнесмена-строителя Кубарева наградили губернаторской грамотой.

К июлю обмелевшая Десна вскрыла недостатки, портящие общую картину. Грязь, трясина, торчащие трубы и горы мусора – так сегодня выглядит новая городская достопримечательность.

«Надеюсь, что дожди хоть немного исправят ситуацию. Или пора строить набережную поближе к реке? – пишет в соцсетях брянец Артем Малашенко, автор сделанных на набережной снимков. – Просьба к брянцам: не сорите, пожалуйста! Мы тут живем и сами же сорим, столько мусора возле берега!».

«Реку давно пора углублять и чистить», «Нужно чистить дно реки от ила и другого наноса, как это было в 70-80-х годах, и река была до самого забора», – считаютжители Брянска.

Напомним, ранее автор страницы «Брянское море» предлагал чиновникам заняться дноуглублением и берегоукреплением. «Когда-то по Десне ходили суда, и в 1928 году размеры парохода «Викторин» длиной в 26 метров никого не пугали», – также отметил он.









