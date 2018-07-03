В Советском и Володарском районах Брянска отключат воду

Возвращение на маршрут трамвая №1 снова откладывается по причине проведения ремонтных работ «Квадры» на пересечении улиц 25 Сентября и Попова, сообщили в пресс-службе МУТТП.

Помощь в восстановлении предприятия «Шарм» окажут в администрации Смоленской области, сообщил губернатор Алексей Островский во время программы «Лицом к области» на канале «ГТРК-Смоленск».

Следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии, которая случилась с участием трех большегрузов и пассажирского микроавтобуса 5 июля 2018 года в Сафоновском районе Смоленской области на дороге М-1, в результате чего погибли два человека, сообщила пресс-служба ведомства.

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, заготовит в 2018 году более 5,9 млн тонн сена, сенажа, силоса, плющеной кукурузы для обеспечения кормами животноводческих площадок КРС в Брянской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Калининградской областях, что на 20% превышает показатель прошлого года.

Кухня на площади 24 квадратных метров выгорела целиком во время пожара, который случился 4 июля в жилом доме на улице Восточной в Ершичах, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Панинский мост недалеко от кожзавода в Вязьме отремонтируют, работы будут проходить в два этапа, об этом сообщается на официальном сайте города.

9 июля с 10.00 до 18.00 из-за плановых работ на уличном водопроводе будет отсутствовать водоснабжение в жилых домах Советского района по адресам:

Напомним, 6 июля с 9.00 до 20.00 из-за врезки на водоводе от Деповского водозабора воды не будет в домах № 1-17 по улице Гудок и в Ледовом дворце.

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