Брянцев с «огуречными» фамилиями позвали на День огурца
28 июля в Брянске пройдет традиционный летний праздник – День огурца.
Пятый по счету День огурца начнется 11.00 в летнем читальном зале областной научной универсальной библиотеки имени Тютчева.
Как сообщили в библиотеке, в программе праздника разнообразные конкурсы, игры, викторины, театрализованные представления. Гости смогут попробовать блюда из огурца, узнать секреты бывалых садоводов, а также удивить своими оригинальными рецептами.
На юбилейный праздник приглашаются почетные гости с «огуречными» фамилиями, такими как Огурцовы, Огуречниковы, Огурчиковы и другие.
Предварительная регистрация по электронной почте pto@libryansk.ru. До 25 июля по этому же адресу или в отделе патентной и технической литературы библиотеки принимают стихи об огурцах на конкурс «огуречных стихоплетов».
«Будет весело и вкусно!» – обещают организаторы.
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