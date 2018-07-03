Брянцев с «огуречными» фамилиями позвали на День огурца

28 июля в Брянске пройдет традиционный летний праздник – День огурца.

Пятый по счету День огурца начнется 11.00 в летнем читальном зале областной научной универсальной библиотеки имени Тютчева.

Как сообщили в библиотеке, в программе праздника разнообразные конкурсы, игры, викторины, театрализованные представления. Гости смогут попробовать блюда из огурца, узнать секреты бывалых садоводов, а также удивить своими оригинальными рецептами.

На юбилейный праздник приглашаются почетные гости с «огуречными» фамилиями, такими как Огурцовы, Огуречниковы, Огурчиковы и другие.

Предварительная регистрация по электронной почте pto@libryansk.ru. До 25 июля по этому же адресу или в отделе патентной и технической литературы библиотеки принимают стихи об огурцах на конкурс «огуречных стихоплетов».

«Будет весело и вкусно!» – обещают организаторы.