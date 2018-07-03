Брянская девушка пытается спасти сбитого машиной волка

Под Севском обнаружили раненого волка.

Как сообщает в соцсетях сотрудница заповедника «Брянский лес» Ирина Птицына, животное нашли в 100 километрах от Брянска, в 5 километрах от поселка Сещи.

«Кто-то сбил его машиной, пока подкармливаю до 7 июля», – рассказала Ирина Птицына. Она просит контакты ветеринара в Сеще.

Напомним, ранее в Брянске школьница «спасла» птенца краснокнижной пустельги – разновидности сокола.