9 июля эвакуируют посетителей ТРЦ «АэроПарк» в Брянске

9 июля в ТРЦ «АэроПарк» проведут практическую тренировку по пожарной безопасности.

Как сообщили в торгово-развлекательном центре, тренировка пройдет совместно с региональным главком МЧС. Ее цель – на практике отработать действия при условном пожаре.

В 8.00 в детском развлекательном центре «Бумеранг» сымитируют возгорание и задымление помещения, после чего проверят работу системы пожарного оповещения.

В это же время сотрудники службы безопасности «АэроПарка» начнут экстренную эвакуацию посетителей и самостоятельное тушение возгорания. В течение 10 минут к торговому центру прибудут противопожарные расчеты и спецтехника, сотрудники МЧС продолжат эвакуацию оставшихся в здании людей.

В заключение для посетителей проведут экскурсию по ТРЦ, в ходе которой продемонстрируют все выходы из центра, а также средства пожаротушения и эвакуационные планы.

«Такая практическая тренировка с участием наблюдателей покажет жителям нашего региона, что в случае любой экстренной ситуации «АэроПарк» позаботится о своих посетителях, а также что здесь установлены современные системы противопожарной безопасности, позволяющие сократить возникновение ЧП», – также сообщили в торговом центре.