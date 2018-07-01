9 июля эвакуируют посетителей ТРЦ «АэроПарк» в Брянске
9 июля в ТРЦ «АэроПарк» проведут практическую тренировку по пожарной безопасности.
Как сообщили в торгово-развлекательном центре, тренировка пройдет совместно с региональным главком МЧС. Ее цель – на практике отработать действия при условном пожаре.
В 8.00 в детском развлекательном центре «Бумеранг» сымитируют возгорание и задымление помещения, после чего проверят работу системы пожарного оповещения.
В это же время сотрудники службы безопасности «АэроПарка» начнут экстренную эвакуацию посетителей и самостоятельное тушение возгорания. В течение 10 минут к торговому центру прибудут противопожарные расчеты и спецтехника, сотрудники МЧС продолжат эвакуацию оставшихся в здании людей.
В заключение для посетителей проведут экскурсию по ТРЦ, в ходе которой продемонстрируют все выходы из центра, а также средства пожаротушения и эвакуационные планы.
«Такая практическая тренировка с участием наблюдателей покажет жителям нашего региона, что в случае любой экстренной ситуации «АэроПарк» позаботится о своих посетителях, а также что здесь установлены современные системы противопожарной безопасности, позволяющие сократить возникновение ЧП», – также сообщили в торговом центре.
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