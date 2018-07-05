В Стародубе чиновники отказали 24-летнему отцу в детском пособии
Стародубские чиновники незаконно лишили молодого отца детского пособия.
Как сообщили в прокуратуре, куда пожаловался 24-летний отец, речь идет о пособии по уходу за ребенком до достижения трех лет, гарантированном федеральным законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Молодой человек с рождения живет в чернобыльской зоне, но с 2013 по 2014 проходил службу в Вооруженных силах РФ за ее пределами.
В отделе социальной защиты Стародубского района посчитали, что это обстоятельство лишает отца права на пособие.
В прокуратуре же пояснили, что «проживание молодого человека по месту нахождения воинской части являлось вынужденным и носило временный характер, поскольку он исполнял конституционную обязанность».
Районный суд позицию прокуратуры поддержал и обязал чиновников выплатить детское пособие.
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