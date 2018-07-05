Поиск по сайту

В Стародубе чиновники отказали 24-летнему отцу в детском пособии

Опубликовано Вчера, 19:00

Стародубские чиновники незаконно лишили молодого отца детского пособия.

Как сообщили в прокуратуре, куда пожаловался 24-летний отец, речь идет о пособии по уходу за ребенком до достижения трех лет, гарантированном федеральным законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Молодой человек с рождения живет в чернобыльской зоне, но с 2013 по 2014 проходил службу в Вооруженных силах РФ за ее пределами.

В отделе социальной защиты Стародубского района посчитали, что это обстоятельство лишает отца права на пособие.

В прокуратуре же пояснили, что «проживание молодого человека по месту нахождения воинской части являлось вынужденным и носило временный характер, поскольку он исполнял конституционную обязанность».

Районный суд позицию прокуратуры поддержал и обязал чиновников выплатить детское пособие.

 1080
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Стародубе сироте приостановили выплату ежемесячной помощи
  • В Брянске женщину судят за детское пособие
  • Жительницу Брянска лишили детских пособий на 693 тысячи рублей
  • В Клинцах пиццерия «Шляпа» отказала сотруднице в детском пособии
  • Жительницу Брянска судили за двойное пособие на ребенка
    •
    Новости регионов
    На улице Петра Алексеева в Смоленске произошел пожар в высотке
    18:15:08 06-07-2018
    Возгорание в подъезде жилого многоэтажного дома, расположенного на улице Петра Алексеева в областном центре, случилось днем 6 июля, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.
    На улице Кашена в Смоленске случилось ДТП с участием иномарки BMW
    17:57:03 06-07-2018
    Иномарка BMW врезалась  в отечественный автомобиль «Жигули» на улице Кашена в областном центре 6 июля, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    В микрорайоне Королевка стая собак напала на ребенка
    16:21:15 06-07-2018
    Смолянка рассказала в соцсети историю о нападении диких собак на ее младшего брата, сообщил паблик «Новая Королевка. Смоленск».
    Смоленский перевозчик попал в «черный список»
    14:53:35 06-07-2018
    Житель Смоленска пожаловался на перевозчика, который допускает нахождение на линии маршрутки с запахом газа, сообщил паблик «Черный список. Смоленск».
    В Смоленске перенесли дату отключения горячей воды
    13:54:33 06-07-2018
    На 10 дней в Смоленске откладывается ремонт теплосетей по улицам Рыленкова и Попова, в связи с этим переносится и отключение горячей воды, сообщили в пресс-службе предприятия «Квадра».
    Смолянина подозревают в даче взятки сотруднику ДПС
    12:04:41 06-07-2018
    Смоленский следком завел уголовное дело на местного жителя, подозреваемого в мелком взяточничестве работнику ДПС, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
    Лента новостей
    Вчера, 19:00
    В Стародубе чиновники отказали 24-летнему отцу в детском пособии
    Вчера, 18:20
    Треть брянских семей составляют одинокие женщины с детьми
    Вчера, 17:40
    На трассе Брянск – Орел ограничили движение
    Вчера, 17:00
    Жители брянской деревни спасли птенцов аистов
    Вчера, 16:20
    Брянские депутаты Госдумы смогут получать пенсии до 63 581 рубля
    Вчера, 15:40
    В Брянске чиновники спасли выброшенного на помойку котенка
    Вчера, 15:00
    Зампредседателя Брянской Думы Гапеенко «повязали» за взятку в 240 тысяч
    Вчера, 14:20
    31-летний мужчина погиб при пожаре в Почепе
    Вчера, 13:46
    Экс-заместителя начальника брянской ГИБДД лишили звания и отправили в колонию
    Вчера, 13:00
    Зампредседателя Брянской Думы Гапеенко задержан за взятку
    Вчера, 12:30
    7 июля из-за футбола в Брянске перекроют движение
    Вчера, 12:00
    9 июля эвакуируют посетителей ТРЦ «АэроПарк» в Брянске
    Вчера, 11:30
    Водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с Audi под Брянском
    Вчера, 11:00
    Трое брянских фальшивомонетчиков печатали деньги на принтере
    Вчера, 10:30
    В Красном Роге ревнивец облил бензином и поджег девушку
    Вчера, 10:00
    В ночь на субботу в Брянске пройдут сплошные проверки
    Вчера, 09:30
    Брянский губернатор рассказал об афере со сносом театра кукол
    Вчера, 09:00
    Под Брянском нашли могилу трех расстрелянных фашистами семей (ВИДЕО)
    Вчера, 08:30
    Начато строительство второй очереди Первомайского моста в Брянске (ФОТО)
    Вчера, 08:00
    «Все виды коммуникаций» тормозят расширение Городищенской горки в Брянске (ФОТО)
    5-07-2018, 19:00
    Глухой брянский спортсмен выиграл первенство Европы
    5-07-2018, 18:20
    Брянец пожаловался на пробку из-за неработающего светофора
    5-07-2018, 17:40
    В Сельцо сгорела баня
    5-07-2018, 17:00
    В Брянске директора агентства недвижимости судят за мошенничество
    5-07-2018, 16:20
    В Брянске девушка погибла после случайного знакомства
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 17:05
    Жители Брянщины выбрали мобильную связь от «Ростелекома»
    Вчера, 12:20
    В России запущена Единая биометрическая система
    5-07-2018, 17:04
    Расписание пригородных поездов на участке Брянск – Жуковка изменится в июле на период ремонта пути
    5-07-2018, 16:17
    Отдых в центре города
    5-07-2018, 11:49
     «Мираторг»  увеличит объем заготовки кормов в рамках межрегионального проекта КРС на 20% - до 5,9  млн тонн
    Актуальные темы
    Новости На дорогах
    В Брянске сняли на видео автохама из правительства
    Общество О главном
    В Брянске открыли новый медицинский центр
    Происшествия О главном
    Зампредседателя Брянской Думы Гапеенко задержан за взятку
    Происшествия О главном
    Машиниста и помощника машиниста оштрафовали за сход тепловоза в Почепе
    Новости Общество
    «Удерживали в заложниках»: в Брянске мать с ребенком не выпускали из маршрутки
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Законодательство о закупках изменилось

    В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.

    Ростелеком новости
    Жители Брянщины выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

    Жители Брянщины выбрали мобильную связь от «Ростелекома»Более трёх тысяч жителей Брянской области пользуются услугами мобильной связи от «Ростелекома». Сервис быстро набирает популярность в регионе: только в июне 2018 года SIM-карты цифрового провайдера приобрели 400 человек. Почти все они подключили сотовую связь в дополнение к другим услугам компании.
    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов на участке Брянск – Жуковка изменится в июле на период ремонта пути

    Расписание пригородных поездов на участке Брянск – Жуковка изменится в июле на период ремонта путиВ Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники продолжают проводить летнюю ремонтно-путевую кампанию, направленную на обеспечение безопасности перевозок. До 27 июля ремонтные работы пройдут на Жуковском направлении. Они ведутся по рабочим дням.

    МРСК новости
    Брянскэнерго за пять месяцев выдало потребителям более 12 мегаватт мощности
    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за пять месяцев 2018 года. За отчетный период в филиал поступило 827 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 652 договора, исполнен 541 договор. Общая мощность присоединенных объектов составила 12, 279 МВт.
    РЖД новости
    Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей

    ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.