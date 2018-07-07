В Брянске улица Спартаковская утонула в мусоре

Очередная свалка образовалась в Советском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях горожане, на этот раз горы мусора выросли у дома № 114 по улице Спартаковской. «Куда смотрят коммунальщики, скоро зарастем мусором», – жалуются местные жители.

«Самое страшное – это то, что не вошла в кадр огромная яма, наполненная водой и мусором», «Администрация надеется, что птицы начнут мусор вывозить», «Сегодня там срача в два раза больше... За что деньги берут? Приезжает машина раз в неделю, постоит, ничего не забирая, и уезжает», – также рассказали жители Спартаковской.

Напомним, ранее разросшиеся свалки заметили на 1-м проезде Станке Димитрова, улице Емлютина и других. Повлиять на ситуацию неспособны даже претензии прокуратуры к коммунальщикам и городским властям.