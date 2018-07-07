Брянскому рыбаку грозит до двух лет колонии за сети

Житель Дубровского района оказался на скамье подсудимых из-за незаконной рыбалки.

Как сообщили в региональной прокуратуре, рыбака обвинили по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, на миграционных путях к местам нереста».

18 мая он установил в водоеме в деревне Ручей четыре рыболовные лесковые сети, запрещенные в любительской рыбалке. При попытке забрать 52 экземпляра пойманной рыбы его задержали полицейские.

Жителю Дубровского района грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, либо до двух лет заключения.