«Дворец культуры как-никак!»: у ДК БМЗ «вежливо» припугнули водителей

Брянцы обсуждают креативное предупреждение автомобилистам.

Фото, сделанное у ДК БМЗ в Бежицком районе, опубликовано в соцсетях. «Около ДК БМЗ очень вежливо просят не парковаться у их ворот», – сообщает его автор.

Надпись на заборе ДК БМЗ гласит: «Не ставить свои тазы! Гвоздей у нас много».

«Дворец культуры как-никак!» – шутят одни интернет-пользователи. «Что скажет управление культуры?» – интересуются другие.