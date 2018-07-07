«Дворец культуры как-никак!»: у ДК БМЗ «вежливо» припугнули водителей
Брянцы обсуждают креативное предупреждение автомобилистам.
Фото, сделанное у ДК БМЗ в Бежицком районе, опубликовано в соцсетях. «Около ДК БМЗ очень вежливо просят не парковаться у их ворот», – сообщает его автор.
Надпись на заборе ДК БМЗ гласит: «Не ставить свои тазы! Гвоздей у нас много».
«Дворец культуры как-никак!» – шутят одни интернет-пользователи. «Что скажет управление культуры?» – интересуются другие.
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