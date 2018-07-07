Брянский филиал президентской академии выпустил 277 управленцев

В Брянске торжественно вручили дипломы выпускникам президентской академии.

Выпускников очной формы обучения Брянского филиала РАНХиГС, слушателей по президентской программе повышения квалификации в рамках реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного РФ на 2017-2018 учебный год «Сити-менеджмент» («управление муниципальными образованиями») и программе «юриспруденция» чествали в драмтеатре.

Как сообщил директор филиала РАНХиГС Сергей Шачнев, в этом году из стен академии выходит «множество интересных, талантливых, оригинально мыслящих людей, каждый из которых внес свой вклад в развитие филиала». Из 277 вчерашних студентов-очников, успешно завершивших обучение в 2018 году, 87 человек, то есть треть, получили дипломы с отличием.

«Теперь вам предстоит использовать полученные знания, навыки в предстоящей профессиональной деятельности. Пусть все ваши ожидания сбудутся, пусть годы учебы станут хорошим стартом для дальнейшей жизни», – пожелал выпускникам председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной Думы Владимир Пронин.