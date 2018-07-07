Брянцы станцевали на Толстовском балу

В День семьи, любви и верности в Брянске прошел Толстовский бал.

В этом году бал состоялся в парке-музее имени Толстого уже во второй раз.

Для участия в нем в парке собрались члены клубов исторического бального танца: несколько десятков пар из Брянска, Орла, Калуги и Москвы. Участники брянского клуба «Чудное мгновение» провели мастер-класс по бальному танцу, приглашая станцевать всех желающих.

На протяжении всего праздника звучала музыка в исполнении Брянского городского духового оркестра под руководством Михаила Сюрина.

В первой части праздника гости смогли полюбоваться танцевальными парами и фотографироваться с ними. Во второй части звучали стихи Алексея Константиновича Толстого.











