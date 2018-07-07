«Талоны раздаются «своим»: брянцы с ночи занимают очередь в поликлинику
Жители Брянска жалуются на отсутствие талонов к специалистам поликлиники № 1.
Сразу две жалобы опубликованы на сайте департамента здравоохранения Брянской области.
«Терапевт поликлиники № 1 перенаправил к неврологу. В онлайн-регистратуре талонов нет на ближайшие две недели. Сотрудник в регистратуре отвечает, что три врача в отпуске. Принимает один – два часа три раза в неделю. Как такое может быть?» – недоумевает автор одной из них.
«Невозможно записаться на прием к неврологу, так как добрая половина находится в отпуске и принимает только один врач. По Интернету талонов нет, по телефону к нему не записаться, талоны выдаются только по приходу в регистратуру», – жалуется автор второй жалобы.
По словам жительницы Брянска, ее отец встал в очередь в 6.00. Он оказался не первым.
«Самая первая в очереди была женщина, которая с 3.30 ожидала открытия регистратуры. Ей также нужен был талон к неврологу. Но сотрудник регистратуры сообщила, что талонов на сегодня уже нет, они все раздали. На что последовал вопрос: «Как раздали, если в очереди я первая, и вы только открылись?». А вот так… Не будем скрывать, что талоны раздаются «своим». Конечно же, никто запись к неврологу не получил и никто не смог добиться правды, куда деваются талоны еще до открытия регистратуры. Бедная женщина просто села и начала плакать от такого отношения. Бегать так же каждое утро нет желания, да и возможности. У супруга протрузия поясничного отдела и защемление нерва. Как попасть на прием – неизвестно, и как лечиться дальше. Отношение грубое», – возмущается женщина.
Она просит чиновников «рассмотреть и проработать данную жалобу». Пока официальных комментариев не поступало.
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