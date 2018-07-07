В брянский лагерь «Орленок» наведались православные миссионеры
Православные миссионеры пообщались со школьниками, отдыхающими в лагере «Орленок» в Сельцо.
Как сообщает Брянская епархия, 7 июля, в праздник Рождества святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, накануне Дня семьи, любви, и верности в «Орленке» побывали благочинный Брянского районного церковного округа иерей Константин Серенков, настоятель храма во имя Святителя Николая Чудотворца села Домашово, иерей Димитрий Тарасов, его штатные помощники по молодежной и социальной работе и миссионерской деятельности, участники молодежного движения и волонтеры.
Иерей Константин Серенков рассказал детям о смысле и значении праздников Рождества Иоанна Предтечи и памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии.
Православные миссионеры вместе со взрослыми и детьми совершили совместную молитву и пропели песнопения.
Затем детей окропили святой водой, также им раздали листовки о житии благоверных князя Петра и княгини Февронии и сладкие гостинцы.
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