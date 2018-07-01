Брянский бизнес-тренер нарушил закон о рекламе

Нарушение закона о рекламе выявили в Брянске антимонопольщики, виновным оказался бизнес-тренер.

Брянская компания проанонсировала проведения мастер-класса по автоматизации бизнеса. Как выяснилось, один из спикеров назвал себя в рекламе «номером один».

По законам рекламы, употреблять слова в превосходной степени можно только, если имеется маркетинговое исследование, подтверждающее данное заявление, рассказали в управлении ФАС региона. Если же такого нет, то реклама считается недостоверной.

Спикера наказали штрафом, поскольку он не смог подтвердить хвастливую рекламу во время рассмотрения дела членами комиссии УФАС.