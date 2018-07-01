Брянский бизнес-тренер нарушил закон о рекламе
Нарушение закона о рекламе выявили в Брянске антимонопольщики, виновным оказался бизнес-тренер.
Брянская компания проанонсировала проведения мастер-класса по автоматизации бизнеса. Как выяснилось, один из спикеров назвал себя в рекламе «номером один».
По законам рекламы, употреблять слова в превосходной степени можно только, если имеется маркетинговое исследование, подтверждающее данное заявление, рассказали в управлении ФАС региона. Если же такого нет, то реклама считается недостоверной.
Спикера наказали штрафом, поскольку он не смог подтвердить хвастливую рекламу во время рассмотрения дела членами комиссии УФАС.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Законодательство о закупках изменилось
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