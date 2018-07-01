Новый детский садик откроют в брянском поселке Путевка

Детский сад на 135 мест появится в поселке Путевка, сообщили в администрации Брянского района.

80 мест, объяснили специалисты, предназначено для детворы от двух месяцев до трех лет. Дошкольное учреждение возведут в 2019 году.

Соответствующие документы, разрешающие строительство, подключение к электросетям, газу, воде, уже получены.

И это не единственный детский сад, который в ближайшее время появится в регионе. Так, уже в 2018 году стартует возведение учреждения на 200 мест на улице Романа Брянского. Еще один садик построят на Новозыбковской улице в Фокинском районе, там будет 135 мест.