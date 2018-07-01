Брянцы примут участие в забеге «СоловьиCross»

Забег по пересеченной местности «СоловьиCross» пройдет 15 июля в Брянской области, сообщили организаторы.

Старт и финиш кросса запланирован в культурно-спортивном комплексе «Лапландия».По словам организаторов, участники, которые возьмут первое, второе, третье места, получат памятные призы, а также ценные подарки от партнеров состязания.

На соревновании будут такие дистанции: для начинающих и поддерживающих себя в форме – 5 км; для тех, кто в себе уверен – 15 км; для героев – 25 км; для юных героев – детский забег.

Поучаствовать в соревновании может каждый желающий.