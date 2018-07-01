Брянцы примут участие в забеге «СоловьиCross»
Забег по пересеченной местности «СоловьиCross» пройдет 15 июля в Брянской области, сообщили организаторы.
Старт и финиш кросса запланирован в культурно-спортивном комплексе «Лапландия».По словам организаторов, участники, которые возьмут первое, второе, третье места, получат памятные призы, а также ценные подарки от партнеров состязания.
На соревновании будут такие дистанции: для начинающих и поддерживающих себя в форме – 5 км; для тех, кто в себе уверен – 15 км; для героев – 25 км; для юных героев – детский забег.
Поучаствовать в соревновании может каждый желающий.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Законодательство о закупках изменилось
В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.
Более трёх тысяч жителей Брянской области пользуются услугами мобильной связи от «Ростелекома». Сервис быстро набирает популярность в регионе: только в июне 2018 года SIM-карты цифрового провайдера приобрели 400 человек. Почти все они подключили сотовую связь в дополнение к другим услугам компании.
12 и 13 июля брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 84 км, расположенном на станции Почеп. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.
С 1 июля 2018 года в России вступили в силу первые поправки к закону №214 (214-ФЗ), ужесточающие требования к застройщикам жилых комплексов.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.