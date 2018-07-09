Поиск по сайту

В течение недели в Брянской области от клещей пострадали 25 детей

Опубликовано Вчера, 18:10

97 жителей Брянщины обратились с укусами клещей к врачам в течение недели – со 2-го по 9-е июля, сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

В том числе за помощью к медикам пришли 25 детей. Всего же подобные насекомые в области покусали 758 человек, среди них 209 детей.

501 клеща проверили в лабораторных условиях. Из них 221 насекомого сняли с людей, а 280 – просто принесли из окружающей среды. У 58 клещей определили положительные результаты на такие заболевания, как боррелиоз или анаплазмоз.

101 человека уже привили от клещевого энцефалита.

Специалисты рассказывают, в 2018 году на площади 489, 18 гектара (на траве, деревьях и улицах) была проведена обработка от этих насекомых.

 1220
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Жителей Брянской области атакуют клещи
  • Более 300 жителей Брянской области покусали клещи
  • В Брянской области активизировались клещи — уже три случая болезни Лайма
  • 165 детей покусали клещи в Брянской области
  • Клещи покусали 205 жителей Брянской области – в их числе 58 детей
    •
    Новости регионов
    Смоленская автоледи на иномарке Mazda врезалась в дерево
    16:00:27 10-07-2018
    Авария с участием иномарки Mazda случилась в центре города Гагарин Смоленской области 9 июля.
    На Смоленщине осужден белорус, убивший тестя
    13:40:08 10-07-2018
    Шесть лет лишения свободы условно дали гражданину Беларуси, избившему до смерти нетрезвого тестя, сообщили в пресс-службе регионального следкома.
    Удивительное явление увидели в небе рославльчане
    12:27:11 10-07-2018
    Солнце, а вокруг него радугу, смогли увидеть жители Рославля в понедельник, 9 июля, сообщил сайт «Рославльская правда».
    Бывшему студенту смоленского техникума грозит уголовное дело
    10:22:01 10-07-2018
    На афере с выплатами попался бывший студент смоленского техникума, в данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении парня.
    На улице Нахимова в Смоленске приведут в порядок трамвайные рельсы
    09:24:26 10-07-2018
    Трамвайные рельсы собираются отремонтировать на улице Нахимова в Смоленске, сообщили в МУТПП.
    В Починковском районе бык убил 70-летнего мужчину
    08:06:35 10-07-2018
    Бык убил пенсионера 70 лет 5 июля в Княжинском поселении Починковского района Смоленской области, сообщили в региональном СУ СК.
    Лента новостей
    Вчера, 18:10
    В течение недели в Брянской области от клещей пострадали 25 детей
    Вчера, 17:47
    Брянцы примут участие в забеге «СоловьиCross»
    Вчера, 17:13
    128 млн рублей пойдет в Брянске на благоустройство дворов
    Вчера, 16:59
    Новый детский садик откроют в брянском поселке Путевка
    Вчера, 16:31
    Брянку с ограниченными возможностями чиновники оставили без медикаментов
    Вчера, 15:39
    Житель Брянска, обвиняемый сразу в двух преступлениях в садовом обществе, ответит в суде
    Вчера, 15:17
    Брянский бизнес-тренер нарушил закон о рекламе
    Вчера, 14:45
    23-летний брянец предстанет перед судом за дачу взятки
    Вчера, 14:20
    В Клинцах водителей скорой помощи не устраивает низкая зарплата
    Вчера, 14:06
    Частную пилораму тушили спасатели в Трубчевске
    Вчера, 13:28
    Глава Правительства Брянской области встретился с актером сериала «Убойная сила»
    Вчера, 12:58
    В домах на улицах Фокина и Ромашина в Брянске не будет воды
    Вчера, 12:38
    Брянец, избивший полицейского, отбудет срок в колонии строгого режима
    Вчера, 12:12
    Украинского школьника, которого укусила гадюка, спасли брянские медики
    Вчера, 11:55
    В Унечском районе молодой человек избил до смерти отца
    Вчера, 11:41
    Тротуары на четырех улицах Брянска привели в порядок
    Вчера, 11:29
    На создание дополнительных мест в детсадах Брянщины выделили около 206 млн рублей
    Вчера, 11:09
    В Новозыбкове нетрезвый мужчина лег поперек дороги, перегородив проезд
    Вчера, 10:56
    В Советском районе Брянска убили 30-летнего мужчину
    Вчера, 10:44
    Брянскому сотруднику ДПС «светит» два года колонии
    9-07-2018, 19:00
    Житель Климово, забивший собутыльника ножкой стола, получил 8 лет
    9-07-2018, 18:20
    В брянский лагерь «Орленок» наведались православные миссионеры
    9-07-2018, 17:40
    «Талоны раздаются «своим»: брянцы с ночи занимают очередь в поликлинику
    9-07-2018, 17:00
    «Россия 24» рассказала об отправке зампредседателя Брянской Думы Гапеенко в СИЗО (ВИДЕО)
    9-07-2018, 16:20
    Брянцы станцевали на Толстовском балу (ФОТО, ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 19:44
    Первая частная клиника ЭКО в Брянске приглашает на бесплатный прием
    Вчера, 11:07
    Агроном мираторговской фермы получил два года за присвоение имущества компании
    9-07-2018, 15:49
    Безопасный шоппинг: «АЭРО ПАРК» один из самых защищенных торговый центр в регионе
    9-07-2018, 14:58
    Сервис "Мегафон. Путешествия" позволит брянским абонентам часть трат на поездку возвращать на счет телефона
    9-07-2018, 14:26
    Переезд 84 км на станции Почеп будет закрыт для движения автотранспорта 12 и 13 июля в связи с ремонтными работами
    Актуальные темы
    Политика Новость дня
    Экс-губернатор Денин рассказал о заключении, дорогах и губернаторе Богомазе
    Политика О главном
    «Россия 24» рассказала об отправке зампредседателя Брянской Думы Гапеенко в СИЗО
    Новости Общество
    «Талоны раздаются «своим»: брянцы с ночи занимают очередь в поликлинику
    Новости Происшествия
    Неизвестные выместили зло на припаркованной в Брянске машине
    Новости Происшествия
    В Брянске иномарка въехала в дом после ДТП
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Законодательство о закупках изменилось

    В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.

    Ростелеком новости
    Жители Брянщины выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

    Жители Брянщины выбрали мобильную связь от «Ростелекома»Более трёх тысяч жителей Брянской области пользуются услугами мобильной связи от «Ростелекома». Сервис быстро набирает популярность в регионе: только в июне 2018 года SIM-карты цифрового провайдера приобрели 400 человек. Почти все они подключили сотовую связь в дополнение к другим услугам компании.
    РЖД новости
    Переезд 84 км на станции Почеп будет закрыт для движения автотранспорта 12 и 13 июля в связи с ремонтными работами

    Переезд 84 км на станции Почеп будет закрыт для движения автотранспорта 12 и 13 июля в связи с ремонтными работами12 и 13 июля брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 84 км, расположенном на станции Почеп. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

    МРСК новости
    Брянскэнерго за  5 месяцев взыскало с должников  более  37 миллионов рублей за услуги по передаче электрической энергии
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер  на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
    РЖД новости
    Квартиры от застройщика в Брянске подорожают

    Квартиры от застройщика в Брянске подорожаютС 1 июля 2018 года в России вступили в силу первые поправки к закону №214 (214-ФЗ), ужесточающие требования к застройщикам жилых комплексов.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.