В течение недели в Брянской области от клещей пострадали 25 детей

97 жителей Брянщины обратились с укусами клещей к врачам в течение недели – со 2-го по 9-е июля, сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

В том числе за помощью к медикам пришли 25 детей. Всего же подобные насекомые в области покусали 758 человек, среди них 209 детей.

501 клеща проверили в лабораторных условиях. Из них 221 насекомого сняли с людей, а 280 – просто принесли из окружающей среды. У 58 клещей определили положительные результаты на такие заболевания, как боррелиоз или анаплазмоз.

101 человека уже привили от клещевого энцефалита.

Специалисты рассказывают, в 2018 году на площади 489, 18 гектара (на траве, деревьях и улицах) была проведена обработка от этих насекомых.