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У загса в Брянске сфотографировали встречу двух «меринов»

Опубликовано Сегодня, 09:00

Необычную фотографию сделали в Брянске.

Снимок опубликован в соцсетях. «Ну вот и встретились два «мерина», – сообщает его автор Андрей Борисов.

На фото запечатлена лошадь, нежно прижавшаяся к Mercedes, припаркованному у загса в Володарском районе. Вероятно, животное решило почесаться о боковое зеркало.

Пост собрал десятки комментариев.

«Плюс одна лошадиная сила», «Современные девушки», – шутят одни интернет-пользователи. «Няшность какая, прильнул как к родной», – умиляются другие.

Один из них рассказал о похожем случае, в итоге обернувшемся убытками. «Мне корова рогом зеркало отломала», – пожаловался он.

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