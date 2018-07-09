У загса в Брянске сфотографировали встречу двух «меринов»
Необычную фотографию сделали в Брянске.
Снимок опубликован в соцсетях. «Ну вот и встретились два «мерина», – сообщает его автор Андрей Борисов.
На фото запечатлена лошадь, нежно прижавшаяся к Mercedes, припаркованному у загса в Володарском районе. Вероятно, животное решило почесаться о боковое зеркало.
Пост собрал десятки комментариев.
«Плюс одна лошадиная сила», «Современные девушки», – шутят одни интернет-пользователи. «Няшность какая, прильнул как к родной», – умиляются другие.
Один из них рассказал о похожем случае, в итоге обернувшемся убытками. «Мне корова рогом зеркало отломала», – пожаловался он.
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