Жильцы дома в Брянске пожаловались на вечно ржавую воду
Жители Фокинского района Брянска жалуются на низкое качество коммунальных услуг.
«Просить уже нет смысла, это продолжается более четырех лет, а меры не приняты. Комуслуги повысили по оплате, а качество услуг желает лучшего», – рассказала жительница дома № 107 по Московскому проспекту в Фокинском районе.
По словам женщины, три-четыре раза в месяц из крана в ванной идет вода грязно-коричневого цвета. Кроме того, вода не горячая, как положено по нормативам, а теплая.
«В такой воде мы постоянно должны мыться, – возмущается автор видео. – Неоднократно поступали жалобы. По жалобам сразу никто не приходил, приходят через день – через два либо через несколько часов. Видимо, где-то в котельной переключают на другой котел за это время, вода затем начинает идти мало-мальски светлая».
Жительница 107-го дома также рассказала, что у нее установлена система очистки воды, но в данном случае она бесполезна.
Женщина просит чиновников и коммунальщиков наконец обратить на проблему свое внимание.
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