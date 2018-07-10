Умерла монахиня Карачевского Николо-Одрина женского монастыря Гликерия
10 июля скончалась монахиня Карачевского Николо-Одрина монастыря Гликерия.
Как сообщает Брянская епархия, причастившись Святых Христовых Таин, монахиня Гликерия ушла из жизни в возрасте 80 лет.
Монахиня Гликерия, в миру Людмила Ивановна Кондрашова, родилась 21 июня 1938 года в селе Отрадном.
В Николо-Одрин женский монастырь поступила в 1995 году, до этого трудилась в Брянском храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери.
24 августа 1997 года по благословению Владыки Мелхиседека была пострижена в мантию Архимандритом Никодимом, наместником Успенского Свенского монастыря, с наречением имени в честь мученицы Гликерии.
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