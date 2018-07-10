В Брянской области прогнозируют грозы

Во время рабочей поездки в Ярцево глава Смоленской области Алексей Островский потребовал, чтобы расселенный дом №8 в райцентре на улице Ленинской снесли, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Два случая, связанных с подгоранием пищи, зафиксировали сотрудники МЧС в областном центре 11 июля; первый произошел в доме на улице Попова, второй – на Маршала Соколовского, сообщили в пресс-службе профильного управления.

Во вторник, 17 июля, с Курского вокзала Москвы в честь 75-летия Победы на Курской дуге под музыку военных лет в исполнении Образцового духового оркестра ОАО «РЖД» по местам боевой славы отправится «Поезд Памяти».

Трагедия случилась 11 июля в Угре на улице Пушкина, водитель иномарки Kia Sorento сбил пенсионерку и маленького мальчика.

Днем местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, при грозе местами порывы до 15 метров в секунду.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в четверг в области ожидается переменная облачность.

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