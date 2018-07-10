На День поля брянцев довезут автобусы № 107

В День брянского поля организуют дополнительное движение пассажирских автобусов.

Напомним, Межрегиональная агропромышленная выставка-демонстрация «День поля – 2018» в этом году пройдет 13-14 июля на базе Брянского государственного аграрного университета в Кокино.

Как сообщает региональное правительство, 13 и 14 июля с автовокзала с интервалом не более 10 минут будут отправляться автобусы № 107 «Брянск – Кокино».

«Предлагаем всем желающим воспользоваться данной услугой и принять активное участие в мероприятиях «День поля – 2018», – обратились к брянцам в облправительстве.