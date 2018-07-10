Чернов заметил смертельно опасный кабель в брянском фонтане
Брянский журналист Александр Чернов заявил о смертельной опасности фонтана в Круглом сквере.
«Будьте осторожны, особенно следите за малыми детьми, если они начнут подбегать к его невысокой кованой оградке, пытаться перегнуться через нее и в итоге... достать лежащий там, прямо на земле (постоянно сырой от брызг), электрический кабель. Почти не изолированный от влаги, побитый жизнью к тому же», – предупреждает он горожан на своей странице в соцсети.
По словам Чернова «хватит одного легкого прикосновения» для смертельного удара током в 220 вольт, «особенно ребенку».
«Не знаю, какой такой мастер с руками в известном месте решил положить на фонтане кабель именно таким образом. Но вот почему никто из соответствующих служб не следит за этим? В 50 метрах, кстати, администрация Советского района Брянска, и ее глава и замглавы по таким вопросам ежедневно пешком и рысцой (в мэрию и областное правительство) проносятся мимо этого фонтана. Неужели они тоже ни разу не обратили внимания на опасный кабель? Или им традиционно, как я уже заметил, все равно?» – недоумевает брянский журналист.
Он также рассказал, что на его глазах «маленький пацаненок, стоя рядом с мамой, перегнулся через оградку и хватил ручонкой тот самый кабель» – «благо, обошлось».
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