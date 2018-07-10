Брянца возмутила припарковавшаяся на месте для инвалидов девушка
В Брянске водитель пожаловался на автомобилистку, занявшую место для инвалидов на парковке.
Инцидент произошел у ТРЦ «АэроПарк». По словам автора снимка, опубликованного в соцсетях, нарушительницей оказалась «дама лет 18-20 максимум».
«Мест куча, нет, нужно поставить на место для инвалидов, штраф 5000 ₽», – возмущается он.
«Такое сплошь и рядом! Я сам инвалид, машина со знаком, но... припарковаться нет возможности на местах для инвалидов, ни у «АэроПарка», ни возле «Оби», ни в Круглом сквере, ни возле «Линии». Удивляюсь гаишникам, разом приехавши, можно месячный план по штрафам сделать!» – поддержал его автомобилист с ограниченными возможностями.
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