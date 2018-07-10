Брянца возмутила припарковавшаяся на месте для инвалидов девушка

В Брянске водитель пожаловался на автомобилистку, занявшую место для инвалидов на парковке.

Инцидент произошел у ТРЦ «АэроПарк». По словам автора снимка, опубликованного в соцсетях, нарушительницей оказалась «дама лет 18-20 максимум».

«Мест куча, нет, нужно поставить на место для инвалидов, штраф 5000 ₽», – возмущается он.

«Такое сплошь и рядом! Я сам инвалид, машина со знаком, но... припарковаться нет возможности на местах для инвалидов, ни у «АэроПарка», ни возле «Оби», ни в Круглом сквере, ни возле «Линии». Удивляюсь гаишникам, разом приехавши, можно месячный план по штрафам сделать!» – поддержал его автомобилист с ограниченными возможностями.