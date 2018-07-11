Брянская звезда Instagram «Кристи» Коломейцева обрела всероссийскую известность
Старшую дочь брянского бизнесмена Александра Коломейцева Кристину обсуждают на просторах российского интернета.
История о том, как «дочь проворовавшегося чиновника проиграла конкурс красоты, и началось», сначала облетела Telegram, а затем перекочевала в другие мессенджеры, соцсети и на развлекательные порталы.
Интернет-пользователи высмеивают внешние, моральные и интеллектуальные качества «22-летней силиконовой героини».
Сама Кристина ответила недоброжелателям на своей странице в Instagram. «Унижая других , унимаешь себя 😊🙏 💌 Слава богу , что бог дал мне в этой жизни все 💙 l love you mama&papa🌸💌 Это очень хорошо , что где-то кто-то про нас пишет ..... если о человеке не упоминают , значит он не живет ❤️ А я живу 💖», – написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора. – Ред.).
Ее поддержала мать Олеся Коломейцева. «Звезда моя 💋💋💋💋💋так приходит популярность детка😂кому сейчас легко☝️️», – заявила она.
Также Кристина Коломейцева сообщила, что мечтает сохранить свою красоту в будущих поколениях. «Всегда мечтаю по ночам 💙...... хочу такую дочку , копию себя 😇», – сообщила она.
Новости регионов
Движение автомобилей на переезде 249 км перегона Вязьма – Семлево будет ограничено в связи с ремонтными работами в июле-августе
Задавайте вопросы, УФАС на связи Законодательство о закупках изменилось
В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.
Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года. Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов.
С 16 по 19 июля продолжатся ремонтные работы в зоне железнодорожного переезда 84 км рядом со станцией Почеп, в том числе асфальтировка проезжей части, за которую отвечают железнодорожники.
С 1 июля 2018 года в России вступили в силу первые поправки к закону №214 (214-ФЗ), ужесточающие требования к застройщикам жилых комплексов.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.