Брянская звезда Instagram «Кристи» Коломейцева обрела всероссийскую известность

Старшую дочь брянского бизнесмена Александра Коломейцева Кристину обсуждают на просторах российского интернета.

История о том, как «дочь проворовавшегося чиновника проиграла конкурс красоты, и началось», сначала облетела Telegram, а затем перекочевала в другие мессенджеры, соцсети и на развлекательные порталы.

Интернет-пользователи высмеивают внешние, моральные и интеллектуальные качества «22-летней силиконовой героини».

Сама Кристина ответила недоброжелателям на своей странице в Instagram. «Унижая других , унимаешь себя 😊🙏 💌 Слава богу , что бог дал мне в этой жизни все 💙 l love you mama&papa🌸💌 Это очень хорошо , что где-то кто-то про нас пишет ..... если о человеке не упоминают , значит он не живет ❤️ А я живу 💖», – написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора. – Ред.).

Ее поддержала мать Олеся Коломейцева. «Звезда моя 💋💋💋💋💋так приходит популярность детка😂кому сейчас легко☝️️», – заявила она.

Также Кристина Коломейцева сообщила, что мечтает сохранить свою красоту в будущих поколениях. «Всегда мечтаю по ночам 💙...... хочу такую дочку , копию себя 😇», – сообщила она.