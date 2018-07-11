«Этим людям наплевать на законы»: в Брянске демонтируют пандус

Житель Брянска пожаловался на вопиющий случай демонтажа пандуса для инвалидов.

«В то время как по стране пытаются реализовать программу «Доступная среда», у нас в Брянске, в микрорайоне «Сосновый Бор», дом 2, наоборот, ликвидируют без ведома, согласия и вообще каких-либо оснований пандус в новом доме», – сообщает в соцсетях брянец Юрий Трубачев.

По его словам, «хочется, чтобы никто не оставался равнодушным к таким вещам».

«Что вообще происходит?.. Этим людям наплевать на законы, на власть, на людей, на все, кроме своей коммерческой выгоды», – убежден автор жалобы.

С какой целью коммунальщики сносят пандус, пока неизвестно.



