В Белых Берегах Васильевна воззвала к совести «разрушителей и воров»
Пенсионерка из Белых Берегов выступила с эмоциональным обращением к грабителям.
Объявление, написанное от руки, появилось на здании дома № 15 по улице Строителей, сообщает группа Белых Берегов в соцсети.
В нем говорится, что у пожилой женщины пропала уникальная лопата, также оказался разрушен забор.
«Разрушители и воры, прошу вернуть украденную лопату, очень легкую, с дырочками, с отличной ручкой, у меня даже такой прекрасной лопатой и то сил не было копать, а теперь что мне делать? Верните лопату, убедительно прошу. И верните за разрушенный заборчик 1 тысячу рублей за ремонт. Не возрождайте традиции разрушения и воровства, читайте полезные книги для всех воров и разрушителей – «Звенящие кедры России». Деньги привяжите к лопате и перекиньте через дверку загородки или мне лично. Васильевна», – просит пенсионерка злоумышленников.
«Думаю, что те маргиналы, что украли, вряд ли что вернут... Соберите денег бабушке на лопату. Иначе в людей перестанет верить», – призывают местные жители.
Позже в группе появилась информация о том, что «лопата нашлась, забор сделан».
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