В Брянске профилактику рака груди назвали фикцией

Пациентка назвала фикцией профилактику рака груди в Брянске.

Очередная жалоба опубликована на сайте областного департамента здравоохранения.

Пациентка сообщает, что решила пройти диспансеризацию – «ради того, чтобы один раз хотя бы сделать бесплатно маммографию».

«Оказывается, что аппарат в поликлинике больницы № 2 не работает с февраля. Ничего взамен не предложили. Например УЗИ груди, или дали бы направление в другую поликлинику. Нет. Это профилактика рака груди?» – недоумевает она.

По словам женщины, не на высоте оказались кабинеты флюорографии и смотровой.

«Вот и вся диспансеризация. Какую полезную информацию можно получить по ней? Руководство 2-й больницы, когда и где мне можно сделать маммографию хотя бы? Дайте направление или сделайте УЗИ», – просит она.

Пока ее обращение остается без ответа.