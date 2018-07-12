Авиарейсы Брянск – Москва отменили с сентября

Ребенок мог погибнуть в Миловидово Смоленской области, ему на голову упала бутылка, вылетевшая из окна дома №60.

Лето – «горячая» пора для выпускников. Пришло время определиться, где продолжить обучение, кем стать, чтобы профессия не только нравилась, но и стала надежным фундаментом в жизни.

Первые пациенты в новый перинатальный центр Смоленска могут поступить в начале осени 2018 года - стало известно во время совещания с участием губернатора региона и зама полномочного представителя президента России в ЦФО Ольги Атюковой.

Ремонтные работы на одном из участков теплосетей, от которого зависит наличие горячей воды в домах по улицам Рыленкова и Попова, перенесли, сообщили в пресс-службе смоленского филиала «Квадра».

Автомобиль сбил пешехода на улице Нормандии-Неман в областном центре 13 июля, сообщил паблик Drive2Smolensk в соцсети.

13 июля на обочине дороги М-1 в Гагаринском районе Смоленской области случилось возгорание в легковушке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На данный момент появилась очень неприятная информация: рейсы Москва – Брянск – Москва отменены с сентября! К большому нашему сожалению», – говорится в сообщении.

Об этом сообщает группа Международного аэропорта «Брянск» в соцсети.

Авиарейсы из Брянска в столицу отменены с сентября этого года.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Законодательство о закупках изменилось В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018 Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года. Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов.

Переезд 84 км на станции Почеп будет закрыт для движения автотранспорта с 16 по 19 июля в связи с ремонтными работами С 16 по 19 июля продолжатся ремонтные работы в зоне железнодорожного переезда 84 км рядом со станцией Почеп, в том числе асфальтировка проезжей части, за которую отвечают железнодорожники.

Брянскэнерго за 5 месяцев взыскало с должников более 37 миллионов рублей за услуги по передаче электрической энергии Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

Квартиры от застройщика в Брянске подорожают С 1 июля 2018 года в России вступили в силу первые поправки к закону №214 (214-ФЗ), ужесточающие требования к застройщикам жилых комплексов.

