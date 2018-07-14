«Городу нужен новый капитан!»: брянцы подсчитывают убытки после урагана

В Брянске автомобилисты подсчитывают убытки после урагана.

Напомним, в минувшие выходные на областной центр обрушились ливни с градом и грозами. В результате падения деревьев и превратившихся в реки дорог оказались повреждены десятки машин.

«Этому городу нужен новый капитан!», «Не только капитан! Но и команда!» – пишут горожане в соцсетях, подводя итоги выходных.

С автомобилистами согласны в региональном отделении «Справедливой России».

«Отсутствие ливневых канализаций в городе Брянске стало обстоятельством, причинившим значительный ущерб автомобилистам и пешеходам. Так, на участках дорог: Камозина, Дуки, Калинина, Дзержинского, XXII Съезда, Орловской, Ульянова, Пилотов и т. д. – в результате осадков образовались масштабные водные объекты. Некоторые автомобилисты, рискнувшие пробиться через городскую «бухту», столкнулись с гидроударами двигателей. Некоторые отделались неисправностью в электронике. Около 1-й городской больницы кареты скорой помощи имели проблемы с въездом на территорию из-за образовавшегося моря», – собщают брянские справедливороссы.

По словам председателя совета Брянского отделения партии Сергея Курденко, «бездействие властей приводит не только к аннулированию гарантийного срока на дороги, но и причинению ущерба неопределенному кругу лиц».

Пока брянцы подсчитывают убытки, справедливороссы готовят письмо прокурору Брянска «по вопросу ненадлежащего содержания автомобильных дорог».

«Также готовится отдельное обращение по вопросу вечного «залива» по улице Дзержинского. Вследствие образования лужи пешеходы не могут спокойно пройти по тротуару, оставшись не облитыми. Если власти Брянска не могут обеспечить отвод воды с данного участка дороги, то должны построить защитные щиты, которые огородят пешеходов от воды из-под колес. А если и это не в состоянии сделать, то природоохранной прокуратуре предлагаем включить в реестр новые водные объекты», – заявили в партии.





















