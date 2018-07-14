«Городу нужен новый капитан!»: брянцы подсчитывают убытки после урагана
В Брянске автомобилисты подсчитывают убытки после урагана.
Напомним, в минувшие выходные на областной центр обрушились ливни с градом и грозами. В результате падения деревьев и превратившихся в реки дорог оказались повреждены десятки машин.
«Этому городу нужен новый капитан!», «Не только капитан! Но и команда!» – пишут горожане в соцсетях, подводя итоги выходных.
С автомобилистами согласны в региональном отделении «Справедливой России».
«Отсутствие ливневых канализаций в городе Брянске стало обстоятельством, причинившим значительный ущерб автомобилистам и пешеходам. Так, на участках дорог: Камозина, Дуки, Калинина, Дзержинского, XXII Съезда, Орловской, Ульянова, Пилотов и т. д. – в результате осадков образовались масштабные водные объекты. Некоторые автомобилисты, рискнувшие пробиться через городскую «бухту», столкнулись с гидроударами двигателей. Некоторые отделались неисправностью в электронике. Около 1-й городской больницы кареты скорой помощи имели проблемы с въездом на территорию из-за образовавшегося моря», – собщают брянские справедливороссы.
По словам председателя совета Брянского отделения партии Сергея Курденко, «бездействие властей приводит не только к аннулированию гарантийного срока на дороги, но и причинению ущерба неопределенному кругу лиц».
Пока брянцы подсчитывают убытки, справедливороссы готовят письмо прокурору Брянска «по вопросу ненадлежащего содержания автомобильных дорог».
«Также готовится отдельное обращение по вопросу вечного «залива» по улице Дзержинского. Вследствие образования лужи пешеходы не могут спокойно пройти по тротуару, оставшись не облитыми. Если власти Брянска не могут обеспечить отвод воды с данного участка дороги, то должны построить защитные щиты, которые огородят пешеходов от воды из-под колес. А если и это не в состоянии сделать, то природоохранной прокуратуре предлагаем включить в реестр новые водные объекты», – заявили в партии.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Законодательство о закупках изменилось
В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.
Абонентов, которые приходят в «Ростелеком» со своим номером мобильной связи, провайдер встречает акцией «Добро пожаловать». Её участники могут на полгода получить скидку в 20% на абонентскую плату. Принять участие в акции можно до 31 июля 2018 года, подключив старшие тарифы линеек «Суперсимка» и «На всех».
С 16 по 19 июля продолжатся ремонтные работы в зоне железнодорожного переезда 84 км рядом со станцией Почеп, в том числе асфальтировка проезжей части, за которую отвечают железнодорожники.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялось мероприятие, посвященное чествованию участников команды энергопредприятия, ставшей победительницей соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», прошедших в начале июля в республике Марий Эл.
Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.