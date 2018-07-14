В Брянске крупный магазин обманывал покупателей шуб

В Брянске крупный магазин одежды уличили в недостоверной рекламе.

Как сообщает Брянское УФАС, магазин предлагал покупателям приобретать норковые шубы в рассрочку без переплаты.

Однако в ходе проверки выяснилось, что фактически на покупателей оформляли кредит. Магазин лишь предоставлял скидку в размере процентной ставки.

«Но кроме процентной ставки есть и другие дополнительные платы, которые ведут к удорожанию товара, но в рекламе об этом не сказано ни слова», – отметили в УФАС.

За нарушение закона о рекламе и введение покупателей в заблуждение в отношении магазина возбудили административное дело. Размер штрафа составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.