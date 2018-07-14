Брянские леса уничтожает жук усач

Жуки усачи атакуют брянские леса.

На территории области действует фитосанитарный карантинный режим по стволовым вредителям леса хвойных пород – малому черному еловому усачу, большому черному еловому усачу и черному сосновому усачу, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В этом году обследовано уже более 200 тысяч гектаров леса в Дубровском, Суземском, Рогнединском, Красногорском, Клинцовском и Суражском районах.

В связи с обнаружением карантинных жуков ограничительный режим сохраняется.

«Хозяйствующим субъектам были выданы предписания о дальнейшем соблюдении карантина, проведены разъяснительные беседы и даны рекомендации специалистов», – отметили в Россельхознадзоре.