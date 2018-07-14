Брянский выпускник поблагодарил библиотеку за знания

Выпускник брянской школы написал благодарственное письмо сотрудникам библиотеки.

Как сообщили в областной библиотеке имени Тютчева, письмо прислал выпускник школы № 8 Брянска Д. Сазонов.

«Я ваш постоянный (можно сказать – давний: с 7 класса!) читатель. И с удовольствием ставлю «лайки» в клеточке с оценкой «отлично», когда захожу на ваш сайт, – пишет Д. Сазонов. – Мне очень нравится логика его структуры, доступность рубрик, оформление и каждый из проектов, благодаря которым узнаю много нового. В этом году, например, очень пригодились при подготовке к ЕГЭ материалы исторического и литературного лекториев. В лекции «Пишем сочинение вместе» убедительно показано, почему аргументы для подтверждения своих тезисов все же лучше приводить из литературных источников, а не из «собственного опыта», я использовал эту подсказку при написании экзаменационных работ. Еще я узнал, как правильно, опираясь на языковые показатели текста, прежде всего художественного, «заглянуть» в глубину авторского замысла».

Выпускник поблагодарил сотрудников библиотеки за работу. «Уверен, ко мне присоединяются с благодарностью многие ваши читатели разных поколений!» – также сообщил он.