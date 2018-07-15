8-летняя Nanami из Брянска стала самой маленькой участницей фестиваля косплея в Калуге
Восьмилетняя школьница из Брянска приняла участие в фестивале косплея в Калуге.
Восьмой фестиваль косплея и восточной культуры Ani-Shinai 2018 прошел в минувшие выходные в Инновационном культурном центре в Калуге. Участие в нем приняли около 150 почитателей косплея из Брянска, Орла, Воронежа, Москвы и других городов (на фото).
Восьмилетия Nanami из Брянска стала самой маленькой героиней праздника. Возраст остальных участников составил 16-25 лет.
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