«Вот сидят, двери подпирают»: медика поликлиники в Жуковке рассердили пациенты

Сотрудницу поликлиники в Жуковке возмутила очередь в ее кабинет.

Об этом жительница Жуковки рассказала на сайте областного департамента здравоохранения.

По словам женщины, утром она привезла отца в поликлинику, чтобы сделать рентген.

«Кабинет рентгена должен начинать прием с 8.30. Так написано на двери в кабинет. Мало того что сотрудница пришла позже, так еще и начала выражать недовольство: «Вот уже сидят, двери подпирают. Хоть бы раз прийти, чтобы никого не было». Начинать прием она не спешила. Мы с отцом – инвалидом 1-й группы были в очереди вторые, но попали к 10 часам», – пожаловалась женщина.

Она просит чиновников и руководство поликлиники разобраться в ситуации.