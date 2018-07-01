Брянский депутат продолжал работать после растраты бюджета

Смоленске на Реадовском озере завершился ремонт гидротехнического сооружения, сообщает smollenta.ru Специалисты полностью очистили от мусора резервуары ГТС и проходные каналы.

В национальном парке «Смоленское Поозерье» ученые обнаружили редкое для России растение из семейства орхидей - надбородник безлистный, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Смоленске продолжаются летние отключения горячей воды. 18 июля, в среду, в зону отключения попадут 11 улиц.

В Смоленске вступил в силу приговор Ленинского районного суда по делу экс-руководителя ТО Росздравнадзора по Смоленской области и директора ООО «МеталлГрупп», обвиняемых в мошенничестве на 6 млн рублей, сообщает прокуратура Смоленской области.

«Это противоречило положениям Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающего, что полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», – заявили в прокуратуре.

Несмотря на это, в мае 2018-го депутат продолжал трудиться на благо избирателей.

Суд признал депутата Городищенского сельского поселения виновным в нецелевом расходовании бюджетных средств. Приговор вступил в силу еще в ноябре 2017 года.

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